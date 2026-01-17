Певица Ольга Серябкина обнажила ноги в золотом корсетном мини-платье

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, снялась в золотом корсетном мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ольга Серябкина позировала в золотом корсетном мини-платье с глубоким декольте. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

«24 апреля в кз «Москва» состоится вечер, в существование которого я, наверное, не смогла бы поверить в 2007 году, когда в моей жизни все только началось. Я говорю про мой большой сольный концерт. Как артистке, у которой за спиной почти 20 лет творчества, мне есть, что вам сказать со сцены. Я готовлю просто невероятное шоу, в котором все будет искриться и вызывать восторг», — написала Серябкина.

© Соцсети

© Соцсети

На прошлой неделе Ольга Серябкина опубликовала видео в образе снегурочки. Она вышла на публику в белом облегающем комбинезоне с меховой отделкой, который дополнила туфлями на каблуках в тон. Певица также надела золотую корону. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с розовым блеском для губ.

До этого Ольга Серябкина выступила в черном топе с прозрачными вставками, который дополнила легинсами в тон, белой меховой накидкой и туфлями на каблуках. Певица также надела золотые массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой.