Рианна вышла на публику в бельевом платье с кружевом

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky вышли на публику в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.

Рианна позировала в оранжевом бельевом платье с отделкой из черного кружева. Образ дополнила куртка цвета хаки с меховым воротником. Пара вышла на публику в Нью-Йорке.

В начале декабря Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky стали гостями церемонии вручения премии Gotham Film Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Певица выбрала для закрытого мероприятия розовое макси-платье со шлейфом, головной убор из перьев в тон, черные кожаные перчатки и колье. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с темными тенями, румянами и коричневой помадой. Интернет-пользователи не оценили образ Рианны.

Позже Рианна и A$AP Rocky в костюмах супергероев пришли на выставку. Певица выбрала образ от Saint Laurent в стиле одного из главных персонажей «Скуби‑Ду», а A$AP Rocky — в синем свитере Chanel Супермена.