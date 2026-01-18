Анна Семенович опубликовала фото в купальнике с декольте

Бывшая солистка группы «Блестящие» и певица Анна Семенович опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике.

45-летняя Анна Семенович предстала перед камерой в леопардовом раздельном купальнике с декольте. Певица позировала с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Бывшая солистка группы «Блестящие» стояла в бассейне на фоне виллы.

«У меня много красивых качеств, но одно — мое самое любимое. Я умею видеть красоту вокруг себя и благодарить Вселенную от всего сердца за каждый шанс, который она мне подарила. Благодарите за теплый дом и уютную кровать, за вкусный кофе по утрам. Благодарите за здоровье близких, за работу и за возможности, которые у вас есть. Когда мы благодарим, в нашем сердце расцветает любовь, и жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Всем любви и добра», — подписала пост знаменитость.

Недавно Анна Семенович опубликовала видео, где была запечатлена во время сеанса массажа. Певица лежала на кушетке, завернутая в полотенце. Поп-исполнительница отказалась от макияжа и убрала волосы в полотенце. Знаменитость призналась, что не представляет свою жизнь без массажа лица и тела. Артистка заявила, что ходит на процедуру дважды в неделю. Бывшая солистка группы «Блестящие» призвала поклонниц делать массаж хотя бы раз в неделю и любить себя.