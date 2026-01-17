Дуа Липа в платье «невесты» с разрезом до бедра снялась в Париже

Певица Дуа Липа в вечернем платье снялась в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Дуа Липа позировала в платье «невесты» с разрезом до бедра и с декольте в виде замочной скважины. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В июле Дуа Липа в интервью журналу Vogue объявила о помолвке с возлюбленным, актером Каллумом Тернером.

«Да, мы помолвлены, я очень взволнована. Я обожаю свое кольцо. Оно отражает мою суть. Так приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, настолько хорошо тебя знает», — рассказала поп-исполнительница.

По словам артистки, актер выбирал обручальное кольцо, советуясь с ее подругами и сестрой.

До этого Дуа Липа показала снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленным Каллумом Тернером в Албании. На одном из кадров певица была запечатлена в красном крошечном бикини и солнцезащитных очках с анималистичным принтом.