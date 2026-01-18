Зимний стиль без компромиссов: тепло, модно и эффектно

Зима — это всегда вызов. Как оставаться в тепле, но не превращаться в бесформенный комок одежды? Часто с первыми морозами мы автоматически надеваем старые скинни, темный пуховик и забываем про слои. Вот несколько приемов, которые освежат ваш гардероб, даже если вы не планируете ничего покупать.

Попрощайтесь со скинни в сапоги. Это сочетание сильно укорачивает ноги и выглядит устаревшим. Куда актуальнее смотрятся прямые или свободные брюки. Под них можно надеть термобелье, а заправить их можно в сапоги с широким голенищем или в эффектные полусапоги. Силуэт сразу становится ровным и актуальным, отмечает Мария Шеди в своем блоге «Стиль и проявленность».

Зима любит объем. Наденьте под пальто хотя бы два слоя: например, лонгслив и кардиган. А если добавить третий, скажем, тонкий жилет, образ мгновенно станет структурнее, дороже и, что важно, теплее. К тому же, такие вертикали визуально стройнят.

Не бойтесь цвета в верхней одежде. Черный пуховик — это безопасно, но скучно. Гораздо интереснее и благороднее смотрятся теплые насыщенные оттенки: бордовый, шоколадный, темно-зеленый. Если хочется света, присмотритесь к бежевому, молочному или карамельному. К тому же такие тона мягко подсвечивают лицо.

Не забывайте про украшения, они оживляют даже самый базовый свитер. Объемные серьги, колье поверх водолазки или браслет, выглядывающий из-под рукава, — эти детали творят чудеса, добавляя образу собранности и блеска.

Откажитесь от тесной одежды. Вещи внатяг плохо греют и выглядят старомодно. Выбирайте спокойные, свободные силуэты: свитера с небольшим oversize, прямые брюки, пальто с мягким плечом. Они не добавят лишних килограммов, зато создадут ощущение легкости и современной элегантности.

И наконец, шапка. Это не враг прически, а финальный аккорд. Попробуйте меховой капюшон, стильный капор, вязаную балаклаву или аккуратную кубанку — такие модели держат форму, выглядят современно и завершают образ. Когда все эти элементы собраны вместе, зимний стиль складывается сам собой, без лишних усилий.

Помимо этого, ушли в прошлое сложные, вычурные способы завязывания шарфов. Сейчас в тренде практичность и небрежная легкость. Достаточно перекинуть шарф через шею двумя оборотами или выбрать снуд или палантин, писал «ГлагоL».