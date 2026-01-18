Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фильтров: честное фото

Знаменитости уже давно не боятся честных фотографий без фильтров и макияжа, а потому нередко показывают поклонникам, как выглядят вне камер, красных дорожек и света софитов. На днях Селена Гомес поделилась снимком а-ля натюрель, доказав в очередной раз, что не боится быть искренней со своими подписчиками.

Мнения поклонников, как это часто бывает, разделились. Пока одни восхищаются Селеной, другие ищут поводы покритиковать певицу. Так, юзеры отметили излишнюю отёчность, хорошо заметную на снимке, переизбыток филлеров и следы пластики, которая якобы бесследно изменила её милые черты лица.

Однако не будем забывать, что Селена Гомнс вот уже много лет борется с волчанкой. Именно заболевание вызывает у певицы скачки веса, а также отёчность и другие изменения во внешности.

Пару лет назад у певицы как раз случился один из таких скачков — тогда Селена сильно поправилась, из-за чего подверглась жесткой критике. Таблоиды по всему миру обсуждали её лишний вес, а хейтеры высмеивали внешний вид артистки — подробности читайте здесь.