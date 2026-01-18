16-летняя дочь Веры Брежневой распродает брендовые вещи

В гардеробе девочки преимущественно вещи люксовых брендов. Известно, что мать девочки испытывает сложности с финансами

Дочь экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой и украинского бизнесмена Михаила Кипермана, 16-летняя Сара Киперман, запустила онлайн-магазин б/у вещей премиум-брендов. Как выяснил SHOT, она продаёт дизайнерскую одежду, сумки и обувь по ценам, в два раза ниже рыночных.

Ассортимент люксового секонд-хенда: сумка Balenciaga — $1750; сумка Louis Vuitton — $1550; сумочка Prada — $550; кеды Chanel — $450; кроссовки Dolce&Gabbana — $350; дизайнерская юбка — $350.

Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году после критики СВО и рассталась с продюсером Константином Меладзе. Сейчас певица живет в Италии, где столкнулась с финансовыми трудностями: украинская аудитория бойкотирует концерты, а залы в СНГ и Европе заполняются наполовину. Сара, предположительно, учится в итальянской школе и активно путешествует, публикуя фото из разных стран мира.