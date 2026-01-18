Парфюм, который пахнет дороже своей цены: пять неожиданных находок

Принято думать, что по-настоящему утонченный аромат должен стоить десятки тысяч рублей. Да, в люксовом сегменте проще найти изящную композицию, но сегодня и среди доступных парфюмов есть настоящие жемчужины. В эту подборку включены ароматы, которые можно купить онлайн за сумму от 900 до 7000 рублей.

Leather Smell, De Lavie Parfums

Почти точное воплощение Ombré Leather от Tom Ford — разницу уловит только искушенный нос в параллельном сравнении. Это один из самых стильных кожаных ароматов в категории унисекс. Кожа здесь мягкая, элегантная, без намека на грубость или «седла». Он напоминает новую куртку из дорогой кожи, надетую для прогулки в саду, где пьешь черный чай под цветущим жасмином. Цветочные ноты здесь едва уловимы, а кардамон добавляет ту самую чайную теплоту, отмечает автор канала «Парфюмерный дневник».

Art of Arabia III, Lattafa Perfumes

Эту композицию часто ставят рядом с Blonde Amber от Clive Christian. Перед вами насыщенная пряная симфония с бальзамическими смолами, медовой сладостью фиников и табака, опирающаяся на плотную основу из пачули и ладана. Звучание получается статусным, с легким ретро-шармом, но без ощущения «пыльного сундука». Любопытный факт: этот парфюм настолько похож на супердорогой от Clive Christian, что многие их даже путают. Разница, конечно же, в цене. Lattafa стоит в районе 7 тыс. рублей, а его элитный собрат — от 45 тыс.

French boutique, Sirenata

Яркий пример современного розово-мускусного направления. Кто-то найдет в нем отголоски Roses Vanille от Mancera, кому-то почудится Miss Charming от Juliette Has A Gun. Мускус здесь, однако, мягче и деликатнее, не такой навязчивый. Представьте бархатную бордовую розу, сорванную на пике цветения и опущенную в бокал со сливовым соком, с лепестками жасмина, стручком ванили и каплей мускуса для глубины. Аромат получается торжественным, но без пафоса.

Naples, Osmassino

Этот парфюм считается достойной альтернативой безумно дорогой «Мацуките» от Clive Christian. Naples звучит очень похоже: те же дымные ноты чая лапсанг сушонг, тонкое благоухание жасмина, растворенного в настое холодного зеленого чая. Освежающая легкость сочетается с легкой древесной базой, на которой держится вся эта воздушная композиция. Аромат почти не меняется со временем, но в этом есть своя прелесть — он хорош с первой минуты. К тому же Naples универсален: подойдет и для офиса, и для отдыха.

F010, EQUIVALENT

Очень приятный женственный аромат. Стартует сочными, но не кислыми цитрусами — скорее как сладковатые лимонные леденцы. Сквозь них проступает сбалансированный цветочный букет: роза, нежный флердоранж, фиалка, добавляющая элегантную припудренность, похожую на ту, что в Chance Eau Tendre от Chanel. В шлейфе F010 — это цветочно-цитрусовая дымка с легкой пудровостью, а на коже ощущается как вкусная цитрусовая карамель. Больше всего он напоминает «Африканский Бал» от Byredo.

