Модель Виктория Боня снялась в мини-платье с декольте до пупка

Модель и телеведущая Виктория Боня показала фигуру в мини-платье с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Виктория Боня вышла на публику в песочном облегающем мини-платье с декольте до пупка. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Телеведущая добавила к наряду золотые кольца и лаковые черные туфли на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с блеском для губ.

На днях одна из поклонниц поинтересовалась, как Виктория Боня ограничивает себя в питании. Модель заявила, что позволяет себе любые продукты. При этом телеведущая призналась, что ей не хочется есть сладкую и жирную пищу.

«Вообще нет ничего такого, но и надо признать, что сейчас не хочется ни сладкого, ни жирного... Хотя я уже начала тренить, но ем очень умеренно. Я всегда слушаю свое тело. Если оно хочет есть, то я даю, хочет сладкое — я разрешаю», — написала звезда.

По мнению блогерши, приводить организм в баланс ей также помогают специальные уколы.

До этого Виктория Боня выложила фото, где стояла перед камерой в черном топе с глубоким декольте без бюстгальтера, который сочетала с мини-юбкой в тон.

