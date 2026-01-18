Модные тренды, от которых лучше отказаться: неудачные покупки

Слепое следование трендам часто ведет к пустым тратам. Важно примерять каждую модную новинку на себя: подходит ли она вашему стилю и насколько практична? Ведь вещь нужно не только купить — в ней еще и ходить.

1. Низкая посадка.

Ностальгия по нулевым еще в силе, и порой это выглядит женственно. Но часто такая посадка нарушает пропорции: укорачивает ноги и рост, врезается в бока и лишает фигуру необходимой поддержки в зоне пресса. К тому же она постоянно норовит открыть край белья. Если у вас длинные ноги и плоский живот — вам повезло. Остальным лучше выбрать классическую посадку по талии — она визуально сделает силуэт изящнее, отмечает канал «Учим моде».

2. Пижамные штаны с оборками.

Выглядят мило и расслабленно, но могут сыграть против вашей фигуры. Рюши в районе щиколоток добавляют объем и зрительно укорачивают рост. Гораздо универсальнее классические пижамные брюки без оборок — они сочетаются с большим числом вещей и подходят всем типам фигур.

3. Резиновая обувь.

Тренд есть, а удобства нет. Закрытые резиновые туфли или балетки создают парниковый эффект в жару, а в прохладу в них просто холодно. Нога в них потеет и скользит. Такую обувь можно носить разве что для коротких прогулок или если вы передвигаетесь на машине. Для повседневной носки лучше выбирать дышащие материалы: кожу, замшу, парусину.

4. Лабубу.

Эти пушистые брелоки свели с ума многих модниц. Но часто они выглядят чужеродно, особенно в строгом или деловом образе. Яркий инфантильный аксессуар требует соответствующего стиля вокруг. Если хочется украсить сумку, выберите что-то более универсальное: жемчужный обвес, бусины, каменные подвески. Или хотя бы вязаный фрукт, который будет сочетаться с вашей общей эстетикой.