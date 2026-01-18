Звезда «Очень странных дел» вышла в свет с новым имиджем

Звезда «Очень странных дел» и актриса Милли Бобби Браун вышла на публику в сияющее платье с глубоким декольте. Издание The Blueprint опубликовало фото в своем Telegram-канале.

21-летняя Милли Бобби Браун стала гостьей церемонии вручения премии Joy Awards в Эр-Рияде. Актриса выбрала серебристое макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено белыми цветами. Артистка добавила к наряду массивные блестящие серьги. Знаменитость предстала на мероприятии с новой короткой стрижкой и макияжем с ярко-розовой помадой.

В ноябре Милли Бобби Браун пришла на премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. Она позировала на красной дорожке с 50-летним Дэвидом Харбором. Для выхода на публику актриса предпочла черное кружевное платье с глубоким декольте и перьями. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

В декабре Милли Бобби Браун снялась в лавандовом пушистом свитере, который сочетала с белыми микрошортами, колготками в тон и меховыми наушниками. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с тушью, румянами и розовой помадой.

Ранее дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикини.