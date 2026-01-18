Стилист Лисовец назвал главную трендовую сумку 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал главную трендовую сумку 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Любителям винтажа приготовиться! Продолжается тренд на возрождение архивных моделей сумок. Для брендов этот трюк работает всегда: ностальгия, дань уважения истории и неплохие продажи. Вот и Saint Laurent перевыпустил сумку Mombasa, которая была впервые представлена Томом Фордом весной 2002 года. В 2026 году лицом кампании стала Белла Хадид. Хотели бы такую?», — написал он.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками, джинсами-скинни, шубами и меховыми жилетами в своем гардеробе.