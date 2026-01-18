Экс-возлюбленная Тимати объяснила, почему пожалела о пластике

Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, объяснила, почему пожалела о пластике. Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

«Я жалею только о ринопластике. Это все произошло, потому что я была закомплексованной девочкой, которая не осознавала свою индивидуальность и красоту. Я общалась с человеком, к которому у меня были чувства. Он на свидании мне говорит, что у меня нос с определенного ракурса не очень хорошо выглядит. Сказал: «Пойдем к хирургу» и я пошла», — написала Решетова.

Несколько недель назад Анастасия Решетова предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, прибегала ли модель к хирургическим вмешательствам. Блогерша призналась, что жалеет, что сделала ринопластику.

«Зачем она мне нужна была — непонятно», — написала экс-возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова также рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как убрала щеки.