Ирина Горбачева набрала 10 кг и показала честные фотографии в белье

Звезда «Чик» Ирина Горбачева впервые так откровенно продемонстрировала изменения фигуры, выложив черно-белые снимки в нижнем белье без ретуши и фильтров. Актриса набрала 13 кг из-за стресса, гормонального сбоя и эмоциональных качелей, превратив личную историю в манифест принятия себя.

© Соцсети

«За 25-й год мое тело прошло огромный путь: от сухой „красной королевы“ с весом в 73 (а бывало и 68) до той, которая, выпустив спектакль „Почему я?“ в суперсжатый срок и с огромным стрессом, компенсировала все это весом в 86 кг (едой)», — призналась Горбачева.

Гормональный сбой, кишечные проблемы, гастроли, ремонт, влюбленность и разочарования стали причиной «качелей».

На фото она не позирует кокетливо — стоит, сидит, поднимает ногу, проверяя тело «на реальность». Взгляд прямой, без вызова.

Фотосессия собрала сотни историй поддержки от женщин:

«Какая вы прекрасная — и внутри, и снаружи», «Этот пост — взрыв. Такой правильный посыл для женщин», «Именно так выглядит классная женская фигура», «От лица мужской половины: именно такими женщинами нужно восхищаться».

Многие спортсменки и мамы поделились своими +17 кг после родов.

Горбачева подчеркнула: это не пропаганда ожирения, а терапия — перестать воевать с отражением и принять живую реальность тела.