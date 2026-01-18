Журналистка Ксения Собчак назвала трендовую вещь 2026 года «на всю семью». Об этом она написала в Telegram-канале.

«Dolce & Gabbana нам намекают, что шуба отныне покупается на всю семью, а не только для женской ее части. Ну а если рассматривать коллекцию, то модный дом очень грамотно и интересно переосмыслил 80-90-е, даже чувствуется легкий налет Армани в тейлоринге. Отличная мужская коллекция, которую я брала бы за референс для составления мужского гардероба. И да, горошек с нами остается, так что смело носим все то, что уже накупили», — заявила журналистка.

В ноябре Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Ксения Собчак выложила фото в черном боди с глубоким декольте, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Журналистка также надела желтую юбку с принтом зебры, чокер и серьги. Телеведущая завершила образ сумкой.