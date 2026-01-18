Экс-жена российского миллиардера снялась в «голом» платье со стразами на груди

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова снялась в Куршевеле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминов позировала в «голом» облегающем платье, прикрыв грудь стразами. Образ дополнили меховые сапоги, шуба и наушники. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж.

© Соцсети

Накануне Елена Перминова вышла на публику в оранжевом прозрачном топе, под который надела черный лиф. Модель добавила к образу коричневые облегающие брюки-клеш. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Звезда держала за руку сына Александра.

В конце декабря Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном облегающем мини-платье с вырезами на груди. Модель добавила к наряду кожаные высокие сапоги на каблуках. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волнистыми волосами в фотостудии.