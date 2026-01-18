Капуста, цирк и поэткор: какие элементы моды наберут популярность в 2026 году

Аналитики социальной сети с красивыми картинками Pintеrest, основываясь на поисковых запросах пользователей, выявили будущие тренды 2026 года.

© Вечерняя Москва

Подобную аналитику приложение делает каждый год. Так, на 2025 год соцсеть прогнозировала массовое «помешательство» на огурцах или эстетике Средневековья — стилизованных старинных платьях и мебели. А вообще эта соцсеть работает как некий поисковик будущего: пользователи приходят погуглить определенные картинки, чтобы, скажем, вдохновиться на создание красивого образа или стильного интерьера. По этим запросам и формируются будущие массовые тенденции. В этом году, по версиям экспертов, нас будут ожидать следующие тренды: «поэткор» — тенденция, вдохновленная поэтами, любовь к голубому цвету, капусте или цирковому декору.

Бизнес-аналитик, маркетолог, предприниматель Анна Романова отмечает, что подобные прогнозы могут быть полезны для предпринимателей.

Такие тренды — инструмент, позволяющий нам понять, в какую сторону развиваться. Мы можем адаптировать тенденции под себя и свой бизнес. Конечно, если у вас свое кафе, необязательно сразу переделывать интерьер под цирковую эстетику. Достаточно сделать небольшие акценты, которые привлекут посетителей, — рассуждает Анна Романова.

Новое хобби

По аналитике приложения, в этом году многие станут увлекаться скрапбукингом — творчеством, связанным с бумагой. Например, коллажами, созданием милых открыток или конвертов своими руками. Станут популярны и восковые печати, и коллекционные марки.... Кстати, считается, что подобное хобби хорошо расслабляет и позволяет отвлечься.

Тренд с огорода

Капуста во всех ее проявлениях также будет актуальна в 2026 году. Популярными станут не только блюда из этого овоща, но и, например, элементы интерьера в виде капусты — тарелки в форме капустного листа, декоративные «капустные» цветы или даже бьюти-средства с использованием капусты.

Такая романтика

Поэткор — эстетика, связанная с писателями и загадочностью. Тренд затрагивает не только будущее увлечение пользователей поэзией, но и моду. Так, в трендах будут расслабленные объемные рубашки с широкими рукавами, винтажные пиджаки и сумки-почтальонки.

Долой минимализм

Цирковой декор, например, стены в красно-белую полоску, полосатые подушки и, конечно же, необычная посуда — тренд, за которым будут гоняться дизайнеры интерьера. Да и сами пользователи сети проявляли интерес к этому стилю еще в конце 2025 года. Так, стали очень популярны масленки с крышкой в виде циркового шатра.

Осторожно, несъедобно!

Одна из тенденций — желейные мишки. Пользователи сети хотят видеть мини-версии этого лакомства в качестве декора, например, на своих ногтях или чехлах телефонов. В целом наступивщий год, по прогнозам, будет связан со спросом на «желейные» вещи. Например, на лампы из полупрозрачного стекла, напоминающие пудинг.

Закружило

Новую волну популярности обретет и кружево. Оно будет буквально везде. Тут и кружевные манжеты, и нежные узорчатые колготки, рюши на рубашках, полупрозрачные кружевные накидки, платки на голову…. Возможно, популярность приобретет даже изящная посуда с кружевными краями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Романова, бизнес-аналитик, маркетолог, предприниматель:

Все эти тренды объединяет уют. Ведь в напряженной мировой обстановке люди тянутся туда, где безопаснее, мягче. При этом обычному человеку вовсе не обязательно гнаться за этими тенденциями. Лучше брать не то, что модно, а то, что откликается лично вам. Все-таки тренды — язык времени. Но если использовать тенденции осознанно, они могут вдохновлять и помогать чувствовать себя лучше.

Модные дома показали, что весна 2026 года может быть практичной, красивой и разнообразной, но, несмотря на то, что коллекции получились очень разными, кое-что все-таки связывает их. Стилист-имиджмейкер Марина Минакова рассказала «Вечерней Москве» о главных трендах будущего весеннего сезона.