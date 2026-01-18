Капуста, цирк и поэткор: какие элементы моды наберут популярность в 2026 году
Аналитики социальной сети с красивыми картинками Pintеrest, основываясь на поисковых запросах пользователей, выявили будущие тренды 2026 года.
Подобную аналитику приложение делает каждый год. Так, на 2025 год соцсеть прогнозировала массовое «помешательство» на огурцах или эстетике Средневековья — стилизованных старинных платьях и мебели. А вообще эта соцсеть работает как некий поисковик будущего: пользователи приходят погуглить определенные картинки, чтобы, скажем, вдохновиться на создание красивого образа или стильного интерьера. По этим запросам и формируются будущие массовые тенденции. В этом году, по версиям экспертов, нас будут ожидать следующие тренды: «поэткор» — тенденция, вдохновленная поэтами, любовь к голубому цвету, капусте или цирковому декору.
Бизнес-аналитик, маркетолог, предприниматель Анна Романова отмечает, что подобные прогнозы могут быть полезны для предпринимателей.
Такие тренды — инструмент, позволяющий нам понять, в какую сторону развиваться. Мы можем адаптировать тенденции под себя и свой бизнес. Конечно, если у вас свое кафе, необязательно сразу переделывать интерьер под цирковую эстетику. Достаточно сделать небольшие акценты, которые привлекут посетителей, — рассуждает Анна Романова.
Новое хобби
По аналитике приложения, в этом году многие станут увлекаться скрапбукингом — творчеством, связанным с бумагой. Например, коллажами, созданием милых открыток или конвертов своими руками. Станут популярны и восковые печати, и коллекционные марки.... Кстати, считается, что подобное хобби хорошо расслабляет и позволяет отвлечься.
Тренд с огорода
Капуста во всех ее проявлениях также будет актуальна в 2026 году. Популярными станут не только блюда из этого овоща, но и, например, элементы интерьера в виде капусты — тарелки в форме капустного листа, декоративные «капустные» цветы или даже бьюти-средства с использованием капусты.
Такая романтика
Поэткор — эстетика, связанная с писателями и загадочностью. Тренд затрагивает не только будущее увлечение пользователей поэзией, но и моду. Так, в трендах будут расслабленные объемные рубашки с широкими рукавами, винтажные пиджаки и сумки-почтальонки.
Долой минимализм
Цирковой декор, например, стены в красно-белую полоску, полосатые подушки и, конечно же, необычная посуда — тренд, за которым будут гоняться дизайнеры интерьера. Да и сами пользователи сети проявляли интерес к этому стилю еще в конце 2025 года. Так, стали очень популярны масленки с крышкой в виде циркового шатра.
Осторожно, несъедобно!
Одна из тенденций — желейные мишки. Пользователи сети хотят видеть мини-версии этого лакомства в качестве декора, например, на своих ногтях или чехлах телефонов. В целом наступивщий год, по прогнозам, будет связан со спросом на «желейные» вещи. Например, на лампы из полупрозрачного стекла, напоминающие пудинг.
Закружило
Новую волну популярности обретет и кружево. Оно будет буквально везде. Тут и кружевные манжеты, и нежные узорчатые колготки, рюши на рубашках, полупрозрачные кружевные накидки, платки на голову…. Возможно, популярность приобретет даже изящная посуда с кружевными краями.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна Романова, бизнес-аналитик, маркетолог, предприниматель:
Все эти тренды объединяет уют. Ведь в напряженной мировой обстановке люди тянутся туда, где безопаснее, мягче. При этом обычному человеку вовсе не обязательно гнаться за этими тенденциями. Лучше брать не то, что модно, а то, что откликается лично вам. Все-таки тренды — язык времени. Но если использовать тенденции осознанно, они могут вдохновлять и помогать чувствовать себя лучше.
Модные дома показали, что весна 2026 года может быть практичной, красивой и разнообразной, но, несмотря на то, что коллекции получились очень разными, кое-что все-таки связывает их. Стилист-имиджмейкер Марина Минакова рассказала «Вечерней Москве» о главных трендах будущего весеннего сезона.