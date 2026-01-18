Американская супермодель снялась топлес для обложки глянца

Американская супермодель, близкая подруга Ирины Шейк, Стелла Максвелл снялась топлес для обложки журнала Issueissue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стелла Максвелл позировала топлес на сложенных стопкой матрасах. Модель надела черно-бежевую юбку и прозрачные колготки. Образ дополнили бусы на шее.

В мае Стелла Максвелл стала гостьей премьеры фильма «Финикийская схема», которая состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Модель вышла на красную дорожку в черном прозрачном макси-платье, украшенном вышивкой и пайетками. Манекенщица надела под наряд телесное боди, чтобы не нарушать запрет на «голые» образы на мероприятии. Стилист сделал «ангелу» Victoria's Secret легкие локоны, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

Прошлой весной Стелла Максвелл появилась на вечеринке в Каннах в необычном образе. Модель появилась на публике в платье с многочисленными вырезами и разрезами до бедра, скрепленными английскими булавками.