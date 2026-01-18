Ксению Собчак сфотографировали в кожаной куртке в Куршевеле

Журналистка Ксения Собчак снялась в кожаной куртке в Куршевеле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак позировала в черной кожаной куртке и тигровых брюках. Образ дополнили очки и черные ботинки на высокой подошве. В бутике она позировала вместе с Еленой Перминовой.

Собчак заявляла, что многие обвиняют ее в употреблении «Оземпика», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. По словам телеведущей, она бы ни при каких обстоятельствах не стала так рисковать своим здоровьем. Бизнесвумен говорила, что много часов тренировалась в спортзале и продолжает это делать ради фигуры. Знаменитость похудела на семь килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Блогер воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым развелась в 2019 году. Звезда считает, что расставание прошло достаточно мягко для их ребенка. По словам Собчак, они никогда не манипулировали мальчиком, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения.