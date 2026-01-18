Модное тающее окрашивание: как его выполнять и ухаживать за волосами

Один из ключевых бьюти-трендов 2026 года — мягкость и естественность цвета. Используются несколько родственных оттенков, которые незаметно перетекают друг в друга, без резких линий и контрастов.

В результате работы парикмахера возникает ощущение природного выгорания или тонкой цветовой дымки в волосах — объемной, живой и визуально сложной. В отличие от классического мелирования или выраженного балаяжа, тающее окрашивание (Colour Melting) не требует постоянной коррекции. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о нюансах выполнения процедуры изменения цвета шевелюры.

Что такое тающее окрашивание

Это техника мягких, почти незаметных переходов между оттенками, при которой цвет словно растворяется в волосах.

«Отрастающие корни остаются практически незаметными, а цвет сохраняет глубину и свежесть даже спустя месяцы. Именно поэтому эту технику ценят за универсальность, визуальную дороговизну и ощущение ухоженности без очевидных следов собственно окрашивания», — говорит эксперт.

За счет чего создается эффект

Ключ — в работе с несколькими близкими оттенками и их растяжке по длине. Мастер не осветляет пряди контрастно, а наслаивает цвет, смешивая его прямо в процессе нанесения. Часто используется техника фрихэнд без фольги, чтобы переходы оставались максимально мягкими. Важно, что растяжка цвета строится не только по длине, но и по плотности цвета: где-то он чуть прозрачнее, где-то глубже. Именно эта неоднородность создает ощущение живых, объемных волос.

Кому подходит такое окрашивание

Техника универсальна и хорошо смотрится на любой длине — от каре до длинных волос. Особенно выигрышно она работает на волнистых и слегка текстурированных прядях, где переходы раскрываются при движении. Это удачный вариант для тех, кто не готов к частым обновлениям цвета. За счет отсутствия четкой линии отрастания окрашивание долго выглядит аккуратно и не требует обязательной коррекции.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Тут важно сохранить не столько яркость, сколько тонкие нюансы цвета.

«Лучше выбирать мягкие шампуни без агрессивных ПАВ и средства для окрашенных волос, которые поддерживают тон и блеск. Регулярное увлажнение — обязательная часть ухода. Маски, несмываемые кремы и масла помогают сохранить гладкость полотна волос», — советует специалист по колористике.

Как продлить эффект и сохранить эстетику

Техника хорошо переносит время, но все же нуждается в поддержке. Раз в несколько месяцев можно делать легкое тонирование, чтобы освежить глубину оттенков и вернуть волосам сияние. Также важно аккуратно относиться к горячим укладкам и использовать термозащиту. Трендовое окрашивание лучше всего раскрывается на здоровых и сильных волосах.