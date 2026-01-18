Дочь Трампа снялась в мини-платье с золотой вышивкой

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, снялась в мини-платье. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Иванка Трамп предстала перед камерой в черном мини-платье, которое было украшено золотой вышивкой и поясом. Дочь президента США добавила к наряду капроновые колготки, туфли на каблуках и сумкой. Бизнесвумен была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и розовым блеском. Знаменитость позировала на фоне пальм.

© Соцсети

В конце ноября Иванка Трамп с сыном Фредериком и дочерью Арабеллой Роуз встретилась с бейсболистом Брэндоном Ниммо. Дочь президента Америки вышла на публику в черной облегающей майке, синей джинсовой мини-юбке, кожаных лоферах и солнцезащитных очках. Бизнесвумен позировала с уложенными волосами в локоны и макияжем в естественном стиле.

В декабре Иванка Трамп снялась в синем мини-платье с разрезом, которое было украшено стразами и пайетками. Бизнесвумен добавила к наряду массивные серьги и золотые босоножки на каблуках. Дочь президента США предстала в кадре с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем. Знаменитость была запечатлена в окружении подруг.