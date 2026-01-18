Актриса Энн Хэтэуэй снялась в латексном корсете и ультракороткой юбке

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала фигуру в латексном корсете. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Энн Хэтэуэй предстала перед камерой в черном латексном корсете, который дополнила ультракороткой юбкой и кожаными ботфортами. Актриса позировала с распущенными волосами без укладки и без макияжа. Знаменитость была запечатлена в примерочной.

© Соцсети

В октябре Энн Хэтэуэй посетила церемонию WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Она предпочла для выхода винтажное кутюрное красное платье-комбинацию из коллекции Valentino 2003 года. Изделие создавал основатель Валентино Гаравани. Образ актриса дополнила серьгами с бриллиантами. Волосы ей уложили в хвост и сделали вечерний макияж с розовой помадой.

В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.