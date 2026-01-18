Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в бикини

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя Дева Кассель предстала перед камерой в темно-синем лифе бикини, зеленых спортивных шортах и черных сланцах. Модель дополнила пляжный образ кепкой, анклетом и золотым поясом. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами на лестнице.

В апреле Дева Кассель снялась для выпуска журнала Puss Puss Magazine. Дева Кассель примерила несколько разных нарядов, в том числе черное полупрозрачное платье с золотой молнией.

В конце июня девушка приняла участие в показе бренда Jacquemus, который прошел в Версале. Дева Кассель дефилировала на шоу в черно-белом платье, состоящем из корсета и объемной юбки. Образ манекенщицы завершили светлые туфли. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

В октябре Дева Кассель стала лицом нового выпуска китайского журнала L'officiel. На обложке модель предстала в белой блузе с вышивкой на рукавах и кружевной полупрозрачной юбке. Образ манекенщицы дополнили серьги и разноцветная сумка Dior. Витражисты сделали знаменитости макияж с бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.