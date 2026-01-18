70-летняя Ирина Хакамада выложила фото в купальнике

Писательница, лайф-коуч Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя Ирина Хакамада предстала перед камерой в черно-белом слитном купальнике с принтом, который дополнила кепкой, серьгами, ожерельем и браслетами. Писательница позировала с цветком на голове. Лайф-коуч была запечатлена без макияжа на фоне отеля.

© Соцсети

Ирина Хакамада признавалась, что ест один раз в день ради фигуры уже много лет. По словам знаменитости, если она ужинает, то обязательно прибавляет в весе, поэтому и решила отказаться от позднего приема пищи. Однако экс-политик призвала подписчиков бездумно не копировать ее режим, который несколько лет подбирала под себя. Писательница также занимается спортом, много ходит, плавает и практикует разные физические активности. Хакамада рассказала, что она постоянно совершенствует себя, а эталоном считает балерину Галину Уланову.