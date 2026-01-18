Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ольга Бузова улетела на отдых на Мальдивы. Несмотря на то, что певица находится в отпуске, она продолжила рассказывать о своей жизни подписчикам. Телеведущая опубликовала фото, на котором была запечатлена ее новая сумка кожаная сумка Louis Vuitton. По информации журналистов, стоимость изделия составляет около 500 тысяч рублей в России и 300 тысяч за рубежом.

«Выгуливаю новенькую», — подписала фото Бузова.

В октябре Ольга Бузова примерила наряд от бренда Mugler. Певица стояла перед зеркалом в черном облегающем мини-платье с вырезами на груди, которое дополнила ботфортами на каблуках и массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». На данный момент певица выступает с концертами и ведет различные шоу.