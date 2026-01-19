Актриса Ханде Эрчел вышла в свет в полупрозрачном платье

Звезда «Постучись в мою дверь» и актриса Ханде Эрчел продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Ханде Эрчел стала гостьей церемонии вручения премии Joy Awards. Для выхода в свет актриса выбрала наряд от бренда Elie Saab. Артистка позировала перед фотографами в полупрозрачном макси-платье со шлейфом, которое было укаршено кристаллами. Образ знаменитости дополнили серьги. Ханде Эрчел уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками, румянами и блеском для губ.

До этого актриса ответила на слухи о новом романе. Ее засняли с продюсером Онуром Гювенатамом в Лондоне.

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

