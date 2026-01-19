Стилисты раскрыли, какие платья будут в тренде в 2026 году

В 2026 году в тренде будут демократичные платья и универсальная миди-длина чуть выше лодыжки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

По их словам, пышные юбки в пол помогут создать торжественный силуэт, ультракороткие туники можно будет носить в паре с узкими брюками.

«Выбор длины сегодня — это вопрос проектирования пропорций, а не слепого следования моде. Сначала мы пробовали привязывать длину к возрасту, но практика показала: важна только архитектура силуэта. Проще говоря, это означает, что мини требует более спокойных расцветок», — добавили эксперты.

Любителям комфорта они посоветовали рассмотреть платье-рубашку, которое адаптируется под любой контекст.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина.

Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.

