Невеста певца Лепса Аврора выложила фото без одежды в ванной

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась обнаженной. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя Аврора Киба позировала перед камерой без одежды, надев только серьги с бриллиантами. Невеста народного артиста России была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Девушка принимала ванну с пеной на фоне окна, из которого открывался вид на океан и пальмы.

На прошлой неделе Аврора Киба опубликовала в личном блоге снимок, где позировала перед камерой в серебристом слитном купальнике. Возлюбленная Григория Лепса также надела черные солнцезащитные очки, серьги с бриллиантами и браслет. Девушка предстала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа на палубе яхты.

В декабре Григорий Лепс вышел на публику с невестой Авророй Кибой. Девушка выбрала розовый топ с длинными рукавами и открытыми плечами, прозрачную юбку со стразами и велосипедки. Она дополнила образ серебристыми туфлями на каблуках и серьгами. 63-летний Григорий Лепс предпочел лиловый пиджак, рубашку с галстуком, брюки, ботинки и очки.

Ранее Кристина Асмус показала фото в объятиях Гарика Харламова.