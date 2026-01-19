Mash: не выжившая после паленого алкоголя слушательница Цоя часто бывала на кладбище

Стали известны новые детали кончины фанатки рок-музыканта Виктора Цоя на его могиле Богословском кладбище в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, вечером 18 января 47-летняя женщина пришла на кладбище в компании двух знакомых. Компания выпивала, после чего женщине стало плохо, она упала с лавочки. Приятели вызвали скорую и полицию. Знакомые уточнили, что не выжившая после паленого алкоголя женщина часто бывала на кладбище и выпивала за память известных людей у их могил. До этого сообщалось, что спутники фанатки Цоя находятся в отделении полиции для выяснения обстоятельств трагедии. 15 августа 2025 года поклонники Виктора Цоя собирались у могилы музыканта в день памяти артиста. Фанаты приносили к памятнику охапки цветов и портреты, они играли любимые песни.