Макияж после праздников: как вернуть сияние коже в январе

После новогодних праздников кожа часто выглядит уставшей: тусклый тон, сухость, мелкие воспаления. Увы, алкоголь, сладости, недосып и плотный макияж оставляют следы, но есть хорошая новость — здоровый и сияющий цвет лица можно вернуть быстро и эффективно.

Мы собрали проверенные советы по уходу и макияжу, чтобы твоя кожа вновь засияла, а отражение в зеркале радовало.

Сначала уход: детокс и восстановление

Праздники перегружают кожу — пора мягко ее очистить и напитать. Начни с энзимного или кислотного пилинга 2-3 раза в неделю: они удаляют ороговевшие клетки без раздражения. Дерматологи рекомендуют начинать с низких концентраций AHA/BHA, чтобы не усугубить сухость.

Гидратация — ключ к здоровому цвету лица

Утром и вечером используй сыворотку с гиалуроновой кислотой, а сверху — крем с керамидами. Наноси на влажную кожу для максимального эффекта. Вечером добавь маску: гидрогелевую или тканевую с антиоксидантами. Пей 2-2,5 литра воды в день и добавь в рацион продукты с витамином C (киви, цитрусовые) — он борется с тусклостью.

«После праздников кожа теряет влагу и барьер повреждается. Главное в этот период — интенсивная гидратация и антиоксиданты. Средства, в составе которых есть витамин C, помогают выровнять тон и вернуть коже. Применяйте в сочетании с кремом SPF даже зимой — он защищает от окислительного стресса», — говорит косметолог Анна Ковач.

Макияж: от тусклости к сиянию

Перейди на легкие текстуры — плотный тон подчеркивает сухость и морщинки. Выбирай увлажняющий BB- или CC-крем с эффектом сияния. База: светоотражающий праймер с перламутром создает тот самый «внутренний свет» — хит сезона.

Хайлайтер — твой лучший друг. Жидкие формулы наноси на скулы, переносицу, под брови и над губой. Золотистые и нюдовые оттенки имитируют естественное свечение. Для глаз — легкий smokey в бежевых тонах с шиммером. Губы: сначала увлажни бальзамом с маслами, потом нанеси глянцевую помаду.

Если беспокоят покраснения — нанеси зеленый корректор перед тоном. Минимализм в макияже сейчас в тренде: меньше слоев — больше сияния.

«Избегайте матовых текстур — они подчеркивают усталость. Переходите на комбо: хайлайтер плюс увлажняющий тон. Это мгновенно освежает лицо и маскирует следы недосыпа без тяжелого покрытия», — советует визажист Екатерина Кириллова.

Ритуалы для быстрого результата

Утро: контрастный душ для лица + сыворотка с витамином C.

Вечер: мягкое очищение + маска + массаж гуаша для лимфодренажа.

Сон 8 часов и прогулки — улучшают кровоток.

Еженедельно: паровая ванна + энзимный пилинг.

Уже через неделю-две регулярного ухода кожа преобразится: станет гладкой, увлажненной и сияющей. Это не про маскировку, а про настоящее восстановление. Забота и немного любви к себе творят настоящие чудеса!