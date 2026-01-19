Невестка Виктории Бекхэм опубликовала фото в купальнике

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя Никола Пельтц-Бекхэм стояла перед зеркалом в голубом лифе бикини, который дополнила браслетом в тон. Модель позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, румянами, контурингом и розовой помадой.

На прошлой неделе издание The Sun раскрыло причину резкого похудения невестки Виктории Бекхэм. Журналисты сообщили, что модель получила главную роль в фильме «Прима». В ленте манекенщица предстанет в образе балерины. Знаменитости пришлось сесть на диету и интенсивно заняться балетом для роли.

«Никола была полна решимости сделать все идеально для этой роли, и это лишь подтверждает ее целеустремленность и преданность делу. Были предположения о причинах ее потери веса, особенно с учетом недавних событий в ее личной жизни, но теперь все стало совершенно ясно», — рассказал инсайдер.

До этого Виктория Бекхэм публично задела жену своего сына Бруклина, Николу Пельтц-Бекхэм. Дизайнер заявила, что ей всегда удавалось найти общий язык с окружавшими ее девушками. Знаменитость заявила, что у нее не складывались отношения только с глупыми людьми.

Ранее Бекхэмы намекнули на продолжающийся конфликт с сыном и его женой.