Модель Белла Хадид снялась в облегающем топе с глубоким декольте

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид снялась в топе с откровенным декольте после критики Dolce & Gabbana. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белла Хадид стояла перед зеркалом в красном облегающем топе с глубоким декольте, который дополнила рубашкой в клетку в тон. Модель также надела синие джинсы с коричневым ремнем, бело-синюю кепку, ожерелье, серьги, кольца и браслеты. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем.

Накануне Белла Хадид высказалась о скандале вокруг Dolce & Gabbana, который разгорелся из-за того, что в показе бренда участвовали только белые мужчины одного типажа. Она прокомментировала видео блогера по имени Лиас, согласившись с тем, что нужно отменить дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана.

«Я в шоке, что люди до сих пор поддерживают этот бренд, это позор. Модели/стилисты/кастинг — все это чертово дело должно быть отменено. Многолетний расизм, сексизм, нетерпимость, ксенофобия... как мы до сих пор можем быть шокированы их поведением?» — написала модель.

До этого китайская манекенщица, снявшаяся в рекламных видеороликах Dolce&Gabbana, заявила о том, что сотрудничество с брендом разрушило ее карьеру.

Ранее бренд Hermes обвинили в слежке за покупателями.