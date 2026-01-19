Кэти Перри похвасталась фигурой в сияющем золотом костюме

Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем золотом костюме
Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем брючном костюме. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Кэти Перри позировала перед камерой в золотом брючном костюме, который был украшен стразами. Певица также надела серебристые туфли на каблуках и серьги. Поп-исполнительница была запечатлена с уложенными в гладкий пучок волосами и макияжем с черными стрелками, рунами и красной помадой.
25 октября фотографы засняли Кэти Перри и Джастина Трюдо в Париже. Тогда знаменитости отправились на кабаре-шоу в Crazy Horse Paris, чтобы отпраздновать день рождения артистки. После мероприятия влюбленные вышли из заведения, держась за руки. Поклонник, поджидавший пару у дверей, подарил поп-исполнительнице розу и поздравил с 41-летием.
Позже инсайдер People рассказал, что Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады из-за его ухаживаний.
«Единственная причина, по которой все это переросло во что-то серьезное, — это настойчивость Джастина. Когда они только начали встречаться, она не искала с кем-то свиданий и уж точно не искала парня. Он снова и снова показывал ей, что искренне хочет ее видеть. Он летал по всему миру, чтобы провести с ней время во время ее гастролей. Ей нравится быть с ним», — рассказал собеседник таблоида.