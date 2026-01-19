Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем брючном костюме. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Кэти Перри позировала перед камерой в золотом брючном костюме, который был украшен стразами. Певица также надела серебристые туфли на каблуках и серьги. Поп-исполнительница была запечатлена с уложенными в гладкий пучок волосами и макияжем с черными стрелками, рунами и красной помадой.

© Газета.Ru

25 октября фотографы засняли Кэти Перри и Джастина Трюдо в Париже. Тогда знаменитости отправились на кабаре-шоу в Crazy Horse Paris, чтобы отпраздновать день рождения артистки. После мероприятия влюбленные вышли из заведения, держась за руки. Поклонник, поджидавший пару у дверей, подарил поп-исполнительнице розу и поздравил с 41-летием.

Позже инсайдер People рассказал, что Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады из-за его ухаживаний.