Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру в мини-юбке. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ляйсан Утяшева стояла перед зеркалом в белой футболке с изображением собаки породы такса, которую сочетала с голубым бомбером, красной мини-юбкой и бордовыми кроссовками. Гимнастка добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и белые высокие носки с полосками. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с красной помадой. Под фото знаменитость поинтересовалась, что поклонники думают о ее новом образе.

В декабре Ляйсан Утяшева стала лицом выпуска журнала Elle Arabia. Спортсменка позировала на обложке в юбке с разрезом до бедра, укороченной шубе и замшевых сапогах на каблуках. Волосы ей уложили в пучок и сделали легкий макияж.

До этого Ляйсан Утяшева стала гостьей показа российского бренда Ruban, который прошел в Москве. Гимнастка выбрала для закрытого мероприятия телесное облегающее мини-платье и дополнила его длинным тренчем, очками и ожерельем. Телеведущей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.