Елена Перминова пришла в ресторан в пушистом бюстгальтере

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в бюстгальтере. Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Модель и телеведущая вместе отдыхают в Куршевеле. В новом ролике Ксения Собчак и Елена Перминова с возлюбленным Тарасом Романовым находились в ресторане. Манекенщица сидела за столом в розовом пушистом бюстгальтере, который дополнила леопардовой шубой, шапкой и очками. Бывшая жена Александра Лебедева вышла на публику с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

© Соцсети

«Прийти на гору в лифчике — вот это я понимаю уровень», — подписала ролик Собчак.

Несколько недель назад Елена Перминова вышла на публику в оранжевом прозрачном топе, под который надела черный лиф. Модель добавила к образу коричневые облегающие брюки-клеш. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Звезда держала за руку сына Александра.

Недавно Елена Перминов снялась в «голом» облегающем платье, прикрыв грудь стразами. Образ дополнили меховые сапоги, шуба и наушники. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж.