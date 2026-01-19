Бьюти-апгрейд: растительные аналоги, которые заменят привычные косметические средства

Растительная косметика становится все популярнее благодаря своей экологичности и эффективности. Многие традиционные ингредиенты заменяются натуральными аналогами. Они работают мягче, но так же эффективно.

Чем заменить привычные средства, чтобы кожа оставалась молодой, но при этом подвергалась меньшему стрессу, чем от аптечной косметики, нам рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог с 17-летним стажем работы Алла Волобуева.

Природные ретиноиды — альтернатива аптечным

Все мы знаем, что ретиноиды — это настоящая магия для кожи. Они и морщинки разглаживают, и акне лечат, и цвет лица улучшают. Однако аптечные средства, хоть и эффективны, часто бывают слишком агрессивными — могут появиться покраснения, шелушения, раздражения. Если у вас появляются такие проблемы, присмотритесь к природным ретиноидам. По словам нашего эксперта, это не просто модное слово, а реальная альтернатива для тех, кто ищет более мягкий, но действенный уход, несмотря на то, что работают они медленнее.

  • Бакучиол.
«Растительный ретиноид из растения бакучи. Стимулирует синтез коллагена, ускоряет обновление кожи, разглаживает морщины без раздражения, шелушения, фоточувствительности. Можно использовать утром и вечером, подходит беременным», — рассказывает косметолог.
  • Масло семян моркови — содержит природный бета-каротин (провитамин А). Стимулирует регенерацию, улучшает цвет лица, защищает от окислительного стресса. Добавляйте 5-10 капель в базовое масло.
  • Масло шиповника — природные третиноины в составе работают как мягкий ретиноид.

Антиоксиданты из природы

Антиоксиданты — еще один мощный союзник в борьбе со старением. Сегодня они активно используются в современной косметике. Наши клетки постоянно подвергаются воздействию свободных радикалов — агрессивных молекул, которые повреждают их структуру, ускоряя процессы старения, вызывая воспаления и снижая защитные функции кожи. Этот процесс называется окислительным стрессом. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая их разрушительное действие.

В отличие от некоторых синтетических антиоксидантов, которые могут вызывать раздражение или аллергические реакции, природные компоненты, как правило, более мягкие и биосовместимые. Они не только борются с последствиями окислительного стресса, но и часто обладают дополнительными полезными свойствами. Вот что советует использовать косметолог.

  • Витамин С из натуральных источников — порошок ацеролы или каму-каму — рекордсмены по витамину С. Разведите щепотку порошка в гидролате или алоэ, нанесите на кожу перед маслом. Помогают осветлить пигментацию, стимулируют коллаген.
  • Сыворотка с экстрактом шиповника — стабильная форма витамина С без окисления.
  • Витамин Е из натуральных масел — масло зародышей пшеницы (максимальная концентрация), миндальное, подсолнечное. Защищают липидный барьер, работают синергично с витамином С.
  • Ресвератрол — из кожуры красного винограда, ягод. Мощнейший антиоксидант, активирует гены долголетия (сиртуины). Добавляйте в рацион красное вино (умеренно), темный виноград, чернику.

Натуральные увлажнители

Основа основ любого ухода за кожей — увлажнение. Вместо того, чтобы бежать в магазин за очередной баночкой увлажняющего крема, обратите внимание на ингредиенты, которые предлагает сама природа.

  • Гель алоэ вера.
«Гиалуроновая кислота природного происхождения. Удерживает влагу, успокаивает, стимулирует фибробласты (клетки, производящие коллаген). Наносите на влажную кожу перед маслами как сыворотку. Можно использовать свежий гель из листа растения», — советует Алла.
  • Гидролаты (цветочные воды) — розы, ромашки, василька, лаванды. Не просто тоники, а живая вода с микродозами эфирных масел. Увлажняют, тонизируют, восстанавливают pH. Используйте после каждого умывания и перед нанесением масел.
  • Мед — природный гумектант (притягивает влагу). Сделайте маску из меда — наносите на 15-20 минут 2 раза в неделю. Мед глубоко увлажняет, питает, обладает легким пилинг-эффектом.