Косметлог рассказал о бьюти-трендах в контексте поколений

Почему дамы после 45 стремятся отправиться под нож хирурга, а те, кому 20 и больше, обходятся фильтрами? Дело не только в возрасте.

© unsplash

Красота — не маркер внешности, это форма диалога с миром. Разные поколения росли в разных экономических, эстетических и психологических условиях, поэтому и презентуют себя по-разному. Если посмотреть на бьюти-выбор не с точки зрения медицины, а через призму культуры, все складывается в довольно логичную картину. Косметолог Лиана Давыдова рассуждает о трендах в контексте поколений.

Бумеры: пластика как инвестиция и контроль

Для бумеров тело — долгосрочный проект. Внешность должна соответствовать возрасту, статусу и социальной роли, а любые изменения воспринимаются как капитальное вложение.

«Если что-то не устраивает, это принято исправлять радикально и надолго. И речь не только и не столько о морщинах — психологически это поколение ориентировано на результат, а не на процесс. Сделал, восстановился и живешь дальше, не возвращаясь к теме каждые полгода (как это работает с более щадящими инъекционными методами, например)», — объясняет эксперт.

Миллениалы: мягкая коррекция и эстетика естественности

Миллениалы выросли между жесткими стандартами прошлого и новой культурой заботы о себе. Им важно выглядеть ухоженно, свежо и моложе своих лет, но без очевидных следов вмешательства. Отсюда интерес к филлерам, ботоксу в малых дозах, аппаратным методикам и долгому уходу. Это поколение не любит необратимых решений, а мягкие вмешательства дают иллюзию контроля и возможность отступить назад, если что-то пошло не так.

Зумеры: фильтры вместо пластики

Зумеры живут в цифровой реальности, где внешний вид существует прежде всего на экране. Для них лицо — это аватар, а не объект для хирургии, фильтры, маски и ИИ-обработка дают мгновенный результат без боли, затрат и последствий. Психологически зумеры меньше связывают самооценку с физическим телом. Они легко играют с образом, возрастом и стилем, не считая ни одну версию окончательной. Красота здесь — не жесткая норма, а сценарий, который можно включить и выключить.

Разница — в отношении ко времени и идентичности

Сам по себе подход к улучшайзингу себя, как мы видим, принципиально разный. И он не про инфантильность и не про страх старения, а про разную оптику времени. Чем моложе поколение, тем меньше желания фиксировать себя в одной версии — хирургия подходит миру устойчивых идентичностей, филлеры — миру гибкости, а фильтры — миру, где реальностей может быть несколько и ни одна не обязана быть постоянной.

Что будет дальше: от вмешательств к управлению образом

Следующий этап бьюти-культуры — в смещении фокуса.

«Уже сейчас видно, что будущее — это управление тем, как человек выглядит в разных контекстах: офлайн, онлайн, в видео, в ИИ-аватарах. Хирургия станет более нишевой и функциональной, мягкие процедуры — точечными, а цифровая красота — основной площадкой эксперимента. Бьюти-код будущего — не про исправление себя, а про умение свободно переключаться между образами, не теряя внутренней целостности», — подытоживает косметолог.

А не в этом ли кроется секрет истинной свободы?.. Вопрос риторический, на него каждый ответит сам.