Что изменит ужесточение требований к косметологам в России

Минздрав планирует ужесточить требования к подготовке косметологов, сообщили СМИ. Как это повлияет на цены и качество услуг, расскажет Москва 24.

Присмотр профессионалов

Минздрав разработал проект приказа, ужесточающий правила переподготовки врачей по специальности "косметология", сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на документ.

В частности, не менее 70% занятий должны проводить специалисты с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук. Преподаватели обязаны иметь действующую аккредитацию, как минимум 5 лет опыта в косметологии и публиковать научные статьи в рецензируемых изданиях на протяжении последних 5 лет.

Кроме того, обучение оказанию экстренной помощи смогут вести только врачи – анестезиологи-реаниматологи или специалисты скорой помощи. Для преподавания этого раздела у лектора должен быть практический опыт работы по специальности не менее 3 лет, предложили в Минздраве.

Новые нормы также вводят ограничения на размер групп: до 10 человек на лекциях и не более 5 на практических занятиях. Важное изменение – полный запрет на дистанционный формат для семинаров, практической части и любых видов аттестаций, включая итоговую. Это должно гарантировать личное присутствие слушателей и высокое качество обучения, убеждены авторы нововведений.

По данным аналитиков, в 2024 году в России работали около 37 тысяч косметологов, более 1,5 тысячи из них не имели медицинского образования. В свою очередь, Национальная ассоциация клиник эстетической медицины подсчитала, что за год было проведено почти 11 миллионов косметологических процедур.

При этом, по данным СМИ, около 50% рынка препаратов для инъекций – это "серый" сегмент. Оборот нелегальной продукции и медоборудования оценивается примерно в 12 миллиардов рублей, в то время как объем легального рынка услуг составляет около 65 миллиардов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в беседе с журналистами назвала инициативу Минздрава важным шагом на пути к стандартизации и улучшению качества подготовки медицинских специалистов в области косметологии.

«‎Проект приказа формирует современную нормативную основу для подготовки врачей-косметологов, укрепляет систему внутреннего контроля качества медицинской деятельности и способствует развитию отрасли в правовом и клинически обоснованном направлении, – отметила парламентарий. – Его реализация позволит повысить уровень безопасности медицинских вмешательств, снизить вероятность осложнений и обеспечить гражданам доступ к услугам специалистов, прошедших полноценную и стандартизированную подготовку».

Ранее Росздравнадзор начал проверку в одной из столичных частных клиник на фоне жалоб на операции. Пациенты утверждали, что из-за действий пластического хирурга у одной из них неправильно срослись лоскуты кожи, что привело к потере подвижности шеи. У другой возник сильный отек глаз и лица, после чего у нее значительно ухудшилось зрение. Пострадавшие заявили, что хирург, проводившая операции, не имела медицинского образования.

Эффект от реформ

Врачи-косметологи уже проходят серьезный и длительный путь подготовки, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

«‎Высшее медицинское образование, ординатура по дерматовенерологии, дополнительные курсы по косметологии, специализация на конкретных препаратах и ежегодная аккредитация. В медицинских клиниках, в отличие от салонов красоты, работают исключительно дипломированные врачи, – отметила Егорова. – Что касается обучения специалистами, имеющих кандидатскую степень, это говорит о глубоких теоретических знаниях. Но в косметологии не менее важна практика – "легкая рука", точность инъекций, умение предотвращать осложнения. Теория без отточенных навыков может быть даже опасна. Кроме того, получение ученой степени требует огромных временных затрат, что не всегда совместимо с активной практикой и личной жизнью».

По словам эксперта, при посещении заведения пациенту достаточно проверить медицинскую лицензию и диплом врача.

«‎Косметологи и так постоянно учатся (12–15 раз в год), посещают международные конгрессы, осваивают смежные области вроде нутрициологии и гериатрии, чтобы комплексно оценивать состояние пациента», – отметила эксперт.

По ее мнению, с одной стороны, новые требования могут поднять общий уровень квалификации и сократить количество непрофессионалов. С другой, рискуют загнать в тень многих практикующих специалистов, сделав контроль над отраслью еще более затруднительным.

Однако основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 назвал предложения здоровой практикой, направленной на создание нормальной конкуренции.

«‎Ключевая задача – выровнять условия между теневой сферой, где мастера часто работают с меньшими налоговыми издержками и формальными требованиями к образованию, и официальным рынком клиник и салонов красоты, которые несут полную финансовую и регуляторную нагрузку. В этом и заключается несправедливость: неформальные исполнители могут зарабатывать столько же, вкладывая при этом меньше ресурсов, чем их легальные конкуренты, – сказал Стоянов. – Однако главный вопрос – как это повлияет на стоимость услуг для потребителя. К сожалению, наиболее вероятным последствием станет рост цен. Легализация и формализация деятельности ведут к увеличению издержек исполнителей (налоги, сертификация, соблюдение норм), и эти затраты, скорее всего, будут переложены на клиентов».

По его оценке, любое ужесточение требований может привести к повышению цен в диапазоне от 15 до 30%, учитывая также общую инфляцию и рост затрат у поставщиков. В нынешних же условиях разница в стоимости даже в 500 рублей может быть значимым фактором для потребителя, заключил эксперт.