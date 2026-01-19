Draped shapes: мягкие силуэты, которые вернулись и не уйдут

Забудьте про жесткие линии, строгие формы и оверсайз, который скрывают все, что можно. На подиумах весна-лето 2026 царит новая эра — draped shapes, или мягкие, струящиеся силуэты.

© globallookpress

Это не просто тренд, это настоящая перезагрузка гардероба: комфорт встречается с элегантностью, а ткань сама создает драму. После лет нескольких лет царствования минимализма и объемных вещей на два размера больше мы хотим легкости, женственности, сексуальности. И драпировки дают именно это — ткань льется по телу, подчеркивает изгибы, но не сковывает движения.

Драпировки в дизайнерских коллекциях

Взгляните на показы: у Chloé, Alaïa и Tove ткани драпируются асимметрично, создавая cowl-вырезы и мягкие складки. Stella McCartney сочетает looped draping с четким лифом — получается идеальный баланс структуры и текучести. Zimmermann играет с bubble-hem draping, где подол собирается в пузырь, добавляя романтики. А модные журналы пишут о драпировках как о главном настроении сезона. Это не про кричащий гламур, а про тихую роскошь, где ткань дышит и движется с вами.

Почему draped shapes снова в моде?

После пандемийных лет, когда мы носили комфортные, уютные. но безликие костюмы, мода взяла курс на женственность. Draped shapes — это свобода: они подходят для любых фигур, скрывая то, что хочется скрыть, и акцентируя внимание на достоинствах. В новом сезоне драпировка становится архитектурной — это не хаос складок, а продуманные линии. Один зажим ткани на плече или асимметрично присборенный подол — и образ оживает.

Как носить?

Начните с базы. Платье с драпировкой в шелке или вискозе — must-have. Выбирайте миди или макси для повседневной элегантности: наденьте с балетками или плоскими сандалиями — и вы в тренде. Для офиса подойдет топ с мягким драпированным рукавом плюс брюки с высокой талией.

Миксуйте драпированные вещи с базовыми и минималистичными. Простой топ и юбка с драпировкой. Тонкий трикотаж под струящимся платьем.

Добавьте шарф как пояс — это хит сезона. Ищите вдохновения у Celine и Kallmeyer. Дорогой образ без особых усилий.

Цвета и ткани

Усиливают эффект драпировки. Среди фаворитов сезона пастельные, песочные тона, бургунди и нежно-голубой. Хорошо ложатся в драпировку легкие ткани. Ищите шелк, шифон, джерси — все, что хорошо обтекает фигуру и собирается в складки.

Используйте кожаные элементы для контраста. Например, в коллекциях Bottega Veneta и Balenciaga драпировка встречается с кожей — получается современный шик. В коллекция ELISABETTA FRANCHI весна-лето 2026 драпированный трикотаж и вставки из сетки создают деликатную прозрачность, в то время как вышивки с сетчатым эффектом усиливают ощущение легкости и движения.

Аксессуары? Длинные перчатки, броши или шарфы — они завершают look.

Мы любим драпировки за то, что после ужина или долгого дня платье все равно сидит идеально. И что-то подсказывает, что эти силуэты, пришедшие к нам из 90-х и нулевых, скоро не уйдут. Сегодня draped shapes получили новое прочтение — это про женственность, красоту и легкость бытия. Наденьте такое платье, почувствуйте, как ткань обнимает вас, и станьте чуть увереннее в себе и счастливее.