Белорусская супермодель вышла на подиум иностранного показа

Белорусская супермодель Татьяна Дягилева приняла участие в иностранном показе бренда Dsquared2. Снимки с модного шоу публикует WWD.

34-летняя манекенщица вышла на подиум в кроп-топе, латексных зеленых брюках с вставкой из джинсы и белой шапке-ушанке. Помимо нее в дефиле дебютировал звезда нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Хадсон Уильямс, открывший показ канадских дизайнеров Дина и Дена Кейтен.

Уроженка Витебска Таня Дягилева начала модельную карьеру в подростковом возрасте. Она неоднократно сотрудничала с такими мировыми брендами, как Chanel, Oscar de la Renta, Dior, Hermes, Alexander McQueen и Jean Paul Gaultier, а также Missoni, Versace, Prada и Calvin Klein.

