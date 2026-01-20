Жена владельца похоронных бюро снялась для бренда в откровенном виде

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном виде снялась для журнала отечественного бренда Walk of Shame. Материал опубликован на сайте марки.

На одном из кадров 52-летняя светская львица позировала в полный рост, стоя на столе. Она надела на голое тело синюю куртку, которую сочетала с кружевными легинсами черного цвета. Также в данном наряде Шелягова предстала, забравшись на стоящий на снегу стул.

В то же время избранницу предпринимателя запечатлели в прозрачном платье и нижнем белье. В свою очередь, в интервью она рассказала об отношениях с мужем. В том числе о том, как он относится к ее внешности.

«Олег дал мне невероятную уверенность в себе как в женщине. Он каждый день мне говорит, что я красивая и как он меня любит. Олег может с четырех до восьми часов утра гладить меня по спине, проснувшись», — отметила героиня интервью.

В декабре Виктория Шелягова в откровенном образе отметила день рождения.