В Сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из спортзала и удивил фанатов. Кадрами он поделился в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

79-летний артист запечатлел себя в зеркале. Так, он предстал перед камерой в черном костюме, состоящем из спортивных брюк и облегающей майке. В размещенном ролике видно, как верхняя часть наряда эффектно подчеркивает мускулы знаменитости.

«С каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому надо стараться все сильнее и сильнее. Кровь, пот и слезы», — подписал знаменитость пост, который набрал 266 тысяч лайков.

Поклонники, в свою очередь, решили обсудить внешность и форму звезды фильма «Рокки» в комментариях под публикацией.