Самойлова снялась в ультракороткой юбке с мехом

Блогерша Оксана Самойлова снялась в ультракороткой юбке на фоне развода с рэпером Джиганом. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова предстала в кадре в белом облегающем топе, который сочетала с меховой микроюбкой, унтами и пушистой шапкой. Блогерша завершила образ очками с прозрачными стеклами. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем. Видео было записано во время отдыха Самойловой в Куршевеле.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Адвокат уверен, что в тот период артист находится в уязвимом состоянии. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

По договору все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Ранее юрист оценил шансы Джигана оспорить брачный договор с Самойловой.