Елена Перминова снялась в прозрачном платье и стрингах

Бывшая жена миллиардера Александра Лебедева, манекенщица Елена Перминова, показала ягодицы в «голом» платье у сугроба. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

39-летняя Елена Перминова показала, как проводила время в Куршевеле. На одном из фото модель предстала в розовом прозрачном платье и стрингах. Манекенщица добавила к образу меховые наушники и унты. Блогерша стояла спиной к камере, демонстрируя ягодицы.

© Газета.Ru

Накануне Ксения Собчак опубликовала в личном блоге видео, где Елена Перминова была запечатлена с возлюбленным Тарасом Романовым. Они находились в ресторане. Манекенщица сидела за столом в розовом пушистом бюстгальтере, который дополнила леопардовой шубой, шапкой и очками. Бывшая жена Александра Лебедева вышла на публику с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Несколько недель назад Елена Перминова вышла на публику в оранжевом прозрачном топе, под который надела черный лиф. Модель добавила к образу коричневые облегающие брюки-клеш. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Звезда держала за руку сына Александра.