Кристина Асмус вызвала бурю эмоций у фанатов пляжными фото в бикини

Кристина Асмус продолжает делиться пляжно-отпускным контентом. Накануне звезда «Интернов» опубликовала фотографии, сделанные на Бали, куда она улетела вместе с дочкой и новым бойфрендом.

Актриса показала себя в раздельном черно-белом купальнике. Она позировала на пляже на фоне моря и пасмурного неба. На другом снимке Кристина была в черном микротопе и розовых штанах.

«Сепарация от работы», — подписала пост Асмус.

Фолловеры не стали скрывать свою зависть к актрисе, которая уже не первую неделю дразнит их сочными пляжными кадрами.

«Сколько можно отдыхать? Театр-то уже скучает», «Я бы тоже винишко потянул бы на берегу Средиземного моря», «Всем такой сепарации в этом году», — оставили комментарии подписчики.

Мужчины, конечно же, засыпали актрису комплиментами, заодно попросили выложить побольше фото в купальнике.

Ранее журналисты раскрыли личность мужчины, с которым Кристина проводит отпуск на Бали. Им оказался 41-летний оператор Валерий Махмудов. О личной жизни нынешнего спутника Асмус информации мало. Есть лишь сведения, что у него двое детей от коллеги Ольги Бобковой. Неизвестно, разведен ли Валерий на данный момент. Но журналистам удалось найти дело о спорах, связанных с детьми. Бывшим удалось прийти к мирному соглашению.