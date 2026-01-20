Какими были тренды в 2016 году на самом деле

В сети все вспоминают 2016 год, но помним ли мы что на самом деле происходило тогда? В 2016 году мир будто начал распадаться на части. Учёные предупреждали о рекордной жаре и климате, которого не видели десятки тысяч лет. Новости казались мрачными, политика перестала быть скучной и внезапно стала пугающей. Великобритания вышла из ЕС, и казалось, что двери в Европу захлопнулись навсегда. В США к власти пришёл Трамп. Казалось, мир резко свернул с верного пути и не собирается возвращаться назад.

© Just Talks

К этому добавился странный марафон смертей: один за другим уходили культовые фигуры, на которых выросло целое поколение. Зато музыка и сериалы были сильными и значимыми. Альбомы обсуждали долгие недели, новые шоу становились настоящими событиями. Однако рядом с этим существовал интернет с его странными флешмобами, чрезмерной искренностью и массовыми увлечениями, которые сегодня вызывают лёгкое смущение. Все гонялись за виртуальными персонажами, повторяли одинаковые челленджи и спорили о мюзиклах так, будто от этого зависело будущее планеты.

На фоне этих событий в памяти оставались вещи, которые трудно забыть. Террористические акты в Европе, стрельба в ночном клубе в Орландо, ядерные испытания в Северной Корее — плохие новости следовали одна за другой, создавая ощущение, что мир подошёл к какой-то критической черте. Трагедии случались и раньше, но тогда появилось чувство, что впереди только усиление напряжения.

Сегодня 2016 часто вспоминают с иронией и фильтрами из соцсетей. Люди смотрят на старые фото и говорят, какими наивными они были. В этом есть правда, но есть и другая сторона. Этот год стал стартовой линией для всего, что мы теперь называем «тяжёлыми временами». Потом были и пандемии, и новые кризисы, но именно тогда щёлкнул первый домино. 2016 не был самым страшным в истории, но он стал первым, кто честно показал: спокойной эпохе пришёл конец.