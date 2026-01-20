«Надо похудеть». Новый имидж Екатерины Волковой вызвал споры в Сети

Российская актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети. Кадры появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Звезда сериала «Скорая помощь» продемонстрировала видео из парикмахерской, на котором меняет прическу. Так, вместо каре она сделала маллет во французском стиле, уложив волосы волнами.

«И все-таки до или после?» — поинтересовалась у зрителей артистка.

Поклонники высказались о новой внешности Волковой в комментариях. Часть из них отметили, что каре было более удачным вариантом: «Мне до больше нравится. С этим после без укладки будет совсем обыденно», «Для нового образа надо немного похудеть», «До лучше было», «Сорри, но до! Надеюсь, скоро отрастут».

В то же время другие юзеры восхитились преображением звезды. «Вам очень идет! Такой французский шарм!», «Очень свежо и игриво», «После сто процентов — шарм и загадочность», «Как же стильно. Вы невероятная!» — заявили они.

Ранее в январе российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) также показал новую внешность.