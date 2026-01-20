Почему миллениалы выглядят моложе своих лет

Врач-дерматолог, косметолог Яна Шацкая из клиники "Будь здоров" прокомментировала популярное утверждение, что представители поколения Z (зумеры) выглядят старше своих сверстников-миллениалов.

Она посоветовала не спешить со столь однозначными и преждевременными выводами. Поскольку тут нужны не внешние наблюдения, а анализ самых различных, но ключевых факторов. Среди таких факторов эксперт в беседе с Life.ru выделила ультрафиолет, хотя данных о том, что зумеры получают большую дозу облучения, чем миллениалы, нет.

Сказывается также курение. У миллениалов сейчас в моде отказ от этой вредной привычки, а вот зумеры часто "прикипают" к электронным гаджетам для курения, и коже это не нравится.

Еще один важный фактор — сон и стресс. Хотя, по мнению эксперта, гипотезы о хроническом недосыпе из-за гаджетов и более высоком уровне тревожности у молодежи хоть и правдоподобны, но до конца не исследованы.

Конечно, важно питание. В частности, увлечение зумеров фастфудом может запускать процессы гликации, повреждающие коллаген.

"Усталость" и повреждения кожи также могут быть связаны с неграмотным использованием агрессивных косметических средств, продвигаемых рекламой в соцсетях.

Ну и наконец важна культура ухода за кожей. Миллениалы - поколение, взявшее курс на превентивную (предохранительную) косметологию и чекапы (полную диагностику), хотя есть и такие, кто не стремится к активным вмешательствам.

Но при этом Яна Шацкая уверена, что нужно время для более точного наблюдения за поколениями, а также качественные исследования их предпочтений.