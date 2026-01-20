Секреты долговечности: как ухаживать за нарощенными ресницами

Сегодня наращивание ресниц — это популярный способ подчеркнуть красоту глаз. Правильно подобранная форма помогает отвлечь внимание от нависшего века и сделать взгляд более выразительным. Однако чтобы эффект наращивания радовал как можно дольше, следует соблюдать несколько правил по уходу.

Грамотные процедуры не только продлят носку, но и сохранят здоровье глаз и натуральных ресниц. Обо всех тонкостях ухода за нарощенными ресницами нам рассказала lash-эксперт, судья международных чемпионатов, преподаватель авторского курса по наращиванию ресниц Юлия Янышева.

Первые сутки самые важные

Самое главное — дать клею полностью высохнуть и закрепиться. Поэтому в первые 1-2 дня после процедуры старайтесь лишний раз не трогать ресницы.

«Первые 24 часа важно избегать контакта с водой, исключение составляют умывания по утрам и вечерам. В течение суток клей продолжает полимеризоваться, а попадание влаги может нарушить этот процесс. На один день следует отказаться от посещения сауны, бани, солярия и бассейна», — уточняет эксперт.

Одно из главных правил — не тереть глаза руками

Это основная причина выпадения ресниц. Так можно не только лишиться объема, но и занести инфекцию. Юлия:

«Если хочется усилить эффект наращивания с помощью декоративной косметики, то лучше использовать водостойкую тушь без масел в составе — они растворяют клей и сокращают срок носки».

Для макияжа лучше выбирайте пудровые тени вместо жидких и аккуратно наносите подводку, не заходя на линию роста ресниц.

Деликатное умывание

Один из ключевых этапов ухода. Используйте специальные средства, лучше всего подойдут пенки или гели для умывания без масел и спирта. Можно также использовать мицеллярную воду, но обязательно без масел. Выбирайте гипоаллергенные средства без агрессивных компонентов.

«Умываться нужно аккуратно и избегать трения глаз, потому что резкие движения приведут к повреждению натуральных ресниц», — советует lash-эксперт.

Сон на спине или боку

Лучше спите на спине, чтобы не травмировать ресницы. По возможности выбирайте шелковую или атласную наволочку. Юлия:

«Гладкая ткань уменьшает трение, которое может вызвать запутывание или выпадение ресниц. С наращиванием также противопоказаны маски для сна».

Как восстановить натуральные ресницы

Через несколько недель после снятия наращивания натуральные ресницы сами вернутся в прежнее состояние. Однако для ускорения роста можно использовать укрепляющие масла (например, масло усьмы) и пептидные сыворотки.