Пластический хирург развеял главные мифы о ринопластике

Коррекция внешности с помощью пластической хирургии стала доступной и популярной, однако мир ринопластики по-прежнему окружен мифами и страхами. Многие люди, мечтающие о новой форме носа, сталкиваются с сомнениями и опасениями, которые мешают им сделать шаг к осуществлению своих желаний.

© runews24.ru

Эксперт в области пластической хирургии, профессор Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru попытается развенчать стереотипы и развеять мифы, распространенные в обществе о ринопластике.

Миф 1: Ринопластика — это больно и требуется долгий, мучительный восстановительный период

Это, пожалуй, самый пугающий миф, подчеркивает профессор. Но современная ринопластика — это высокотехнологичная и точная операция, которая выполняется под общей анестезией. Вы засыпаете с одним носом, а просыпаетесь — уже с другим, не чувствуя ни боли, ни дискомфорта в процессе. В первые сутки возможны ощущения давления, заложенности, но острой боли, как правило, нет. Современные методы тампонады (часто используются мягкие силиконовые сплинты) и послеоперационного ведения сводят дискомфорт к минимуму. Да, отек и синяки — неизбежные спутники первых двух недель, но это естественный этап заживления, который легко пережить соблюдая правильный уход.

Миф 2: Можно сделать себе «нос как у той актрисы

«Я всегда мягко, но твердо останавливаю пациентов, которые приносят фото звезд. Ваше лицо — уникально. Его архитектура, пропорции, особенности кожи и хрящей не повторяются», — рассказывает профессор.

Нос Меган Фокс или Скарлетт Йоханссон идеально смотрится на их лице благодаря индивидуальному строению скул, подбородка, расстоянию между глазами, акцентирует Тигран Алексанян. Задача грамотного хирурга — не «приставить» к вам чужой нос, а создать ваш идеальный нос, который будет находиться в полной гармонии с вашими чертами. Во всех современных клиниках на консультациях с помощью 3D-моделирования квалифицированные пластические хирурги всегда обсуждают не «копию», а те изменения, которые подчеркнут природную красоту пациента.

Миф 3: После операции нос будет «искусственным» и все сразу заметят, что вы делали операцию

Противоположная крайность. Цель современной эстетической ринопластики — естественность. Хорошо выполненная операция не кричит: «Смотрите, я нос и я сделан!». Она тихо шепчет: «Как она прекрасно выглядит!». Задача хорошего хирурга — устранить диспропорции (горбинку, чрезмерную длину, широкую спинку), сохранив или создав изящные, натуральные линии. Если результат заметен окружающим, то лишь в том, что вы стали выглядеть свежее, гармоничнее, а ваши черты — выразительнее. Часто люди просто не могут понять, что именно изменилось, отмечая общее преображение.

Миф 4: Дышать после ринопластики станет хуже

Абсолютная неправда. Напротив, одна из ключевых задач операции (особенно если речь идет о септопластике) — улучшить дыхательную функцию.

«Мы не просто работаем с внешней формой, но и корректируем внутренние структуры: исправляем искривленную перегородку, уменьшаем гипертрофированные носовые раковины. Таким образом, эстетическая операция часто решает и давние проблемы с носовым дыханием, о которых пациент мог даже не подозревать, свыкнуться с ними», — поясняет профессор.

Миф 5: Результат будет окончательным уже через месяц

Здесь важно терпение. Через месяц уходит отек с лица, вы возвращаетесь к активной жизни и видите очертания нового носа. Но тончайший внутренний отек в тканях, особенно в области кончика, может сохраняться до года, а иногда и дольше. Нос «усаживается», приобретает свои окончательные, более четкие контуры постепенно. Это как распускающийся бутон — истинная красота раскрывается со временем.

Миф 6: Ринопластика — навсегда. Исправить ничего нельзя

Любая операция — это ответственный шаг, и подходить к ней нужно взвешенно. Но если результат по каким-то объективным причинам не устроил (а такое бывает при некачественно выполненной ранее операции), возможности для коррекции есть.

«Повторная ринопластика — отдельное, более сложное направление в хирургии, требующее высочайшего мастерства. В нашей клинике мы успешно помогаем пациентам и в таких ситуациях», — делится опытом Тигран Алексанян.

Ринопластика — это не про следование трендам, а про воплощение вашего внутреннего ощущения себя. Не верьте мифам. Верьте фактам, исследованиям и своему хирургу. Задавайте вопросы, изучайте портфолио, интересуйтесь технологиями. Осознанный выбор, основанный на доверии к профессионалу и понимании процесса, — единственный путь к тому результату, который будет радовать вас всю жизнь, подытоживает профессор.